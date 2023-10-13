На заседании рейтингового комитета была затронута тема будущего Василия Ломаченко. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Варкарсель рассказал, что ему известно о планах боксера с пророссийскими религиозными взглядами.

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Варкарсель: У меня есть определенные сомнения, но посмотрим

Глава ассоциации несколько неожиданно заговорил о конце профессиональной карьеры бывшего чемпиона мира. Однако Варкарсель признался, что сомневается в том, воплотятся ли эти слова о пенсии в ближайшее время.

Мне говорили, что Ломаченко будет уходить из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим,

– заявил Варкарсель.

Отметим, что в августе 2023 промоутер Боб Арум заявил, что возвращения Ломаченко в ринг следует ожидать в начале 2024 года. Василий проведет титульный бой, но его соперником точно не будет Шакур Стивенсон.