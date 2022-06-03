Сборная Украины прилетела в Кардифф: впереди "финал всей их жизни"

Украинская сборная 2 июня вылетела в Кардифф, где уже через 5 июня сыграет против Уэльса. "Сине-желтым" осталось сделать один успешный шаг, чтобы выйти на чемпионат мира-2022.

Приветствие именинника и первая тренировка

Утро национальной команды началось с традиционного завтрака и поздравления Александра Караваева, который 2 июня праздновал юбилей – 30 лет. Динамовец получил приветствие от Александра Петракова, торт и футболку со всеми автографами сборников.

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Именинник Александр Караваев / Фото УАФ

Полет в столицу Уэльса длился час. Украинская сборная расположилась в отеле St. David's. Интересно, что перевозивший ребят автобус был украшен наклейками в поддержку Украины со словами "Stand with Ukraine".

Дальше украинцев ждал обед, но футболисты не смогли обойти стороной стол для пинг-понга. Первыми свое мастерство показали два полузащитника – Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

После чего игроки вышли на футбольное поле. Игроков, игравших против Шотландии, ждала возобновляемая тренировка, остальные же провели полноценную работу.



Первая тренировка сборной в Кардиффе / Фото УАФ

Уже 3 июня все приступают к подготовке к финалу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса. К счастью, в предыдущей игре против Шотландии травмы не получил ни один украинский футболист, поэтому команда в полном составе готовится к предстоящему поединку.

Ход поединка против Шотландии

1 июня подопечные Петракова сыграли в полуфинале плей-офф отбора на Мундиаль. Поединок прошел на выезде в Глазго. Около 50 тысяч фанатов пришли посмотреть на игру обеих сборных, среди них было ориентировочно три тысячи болельщиков из Украины. Украинцы напомнили всему миру о войне в нашей стране, скандируя с трибун "ВСУ".

Футболисты появились на поле с сине-желтыми флагами на спинах. А украинский гимн в унисоне исполнил весь стадион.

Еще в первом тайме счет в матче открыл Ярмоленко. Андрей красиво опрокинул голкипера после роскошной передачи из глубины поля от Руслана Малиновского. С минимальным преимуществом в счете на перерыв ушли украинцы.

После отдыха Яремчук упрочил лидерство Украины. Роман головой удвоил преимущество команды.

Далее инициатива перешла к сопернику, отквитавшему один гол – 1:2.

Уже традиционно точку в матче поставил Довбик. Артем забил на пятой компенсированной поединке минуте. В итоге – 1:3, Украина выбила Шотландию по борьбе за чемпионат мира-2022.

Ключевой поединок в борьбе за путевку в Катар Уэльс – Украина состоится 5 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.