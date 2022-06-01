Футбольный нокдаун для шотландцев

Украина продолжила атаковать с первых секунд второго тайма. Уже на 49-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество "сине-желтых", пишет 24 канал.

Смотрите также Ярмоленко в невероятном стиле вывел Украину вперед в игре против Шотландии: видео гола

Александр Караваев классно подал прямо на голову Яремчуку. Роман, прибежавший во вратарскую соперника, головой перевел мяч в сетку шотландских ворот.

Видео гола Яремчука

Напомним, что на 33-й минуте Ярмоленко отрыл счет в матче. Андрей красиво опрокинул вратаря после невероятной передачи из глубины поля от Руслана Малиновского. Ярмоленко на правах капитана вывел Украину вперед.

Именно с минимальным преимуществом в счете наша сборная ушла на перерыв.

Любопытно. Яремчук забил свой 13-й гол в футболке сборной Украины по 37-м сыгранным поединкам.

Этот мяч львовянина позволил сборной стать еще на шаг ближе к финалу плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Этот дуэт "ЯЯ" (Яремчук – Ярмоленко), фееривший на чемпионате Европы-2020, снова ведет Украину к победе.