Победа над Шотландией позволила сборной Украины сражаться за путевки на Чемпионат мира в Катаре. Для того чтобы отправиться на Мундиаль, подопечным Александра Петракова нужно будет одолеть Уэльс.

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Как украинские болельщики благодарили Героев

На стадион "Гэмпден-Парк", где проходил матч между Шотландией и Украиной, пришло немало украинских болельщиков. Все они были одеты в желто-синие цвета и пытались сделать все возможное, чтобы вдохновить национальную команду на победу.

Футболисты также ярко показали свой патриотизм не только на футбольном поле: на игру все игроки сборной Украины вышли завернутыми в национальный флаг, а гимн пели так, как никогда раньше.

Кроме просто безумной поддержки команды болельщики напомнили всему миру тех Героев, благодаря которым в мире еще возможны мирные спортивные соревнования, а российские кафиры с каждым днем уменьшают свои аппетиты и уже не собираются идти войной против всей цивилизации. "ВСУ! ВСУ! ВСУ" - прозвучало на стадионе в Глазго. Наши болельщики в Шотландии показали, что украинцы любят своих защитников и готовы делать все возможное и невозможное, чтобы помогать им уничтожать российских оккупантов.

Украинские болельщики благодарят ВСУ: видео