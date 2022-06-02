Ярмоленко: Посвящаем эту победу народу Украины

Андрей Ярмоленко, проведший свой последний сезон в английском Вест Хэме, мгновенно переключился на игру в сборной Украины. Футболист вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.

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На 33-й минуте правый вингер размочил нули на табло. Малиновский гениальным пасом вывел Ярмоленко на ворота Шотландии. Андрей красиво забросил мяч за воротничок голкипера.

Любопытно. Андрей Ярмоленко забил свой 45-й гол в футболке сборной Украины в 107 сыгранных поединках.

Победу сборной вингер посвятил всем украинцам, военным, защищающим свободу страны в войне против России. То же самое сделали главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков и полузащитник Атланты Руслан Малиновский.

Андрей вспомнил следующую игру против Уэльса. Капитан пообещал. что 5 июня команда сделает все, чтобы сделать подарок Украине, а футболисты отдадут все силы на поле в Кардиффе.

Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне.

5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине!,

– написал футболист.

Отметим, что наши воины нашли время и под обстрелами смотрели матч сине-желтых против Шотландии. Перед поединком военные просили сборников пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.

Ход валидольного поединка