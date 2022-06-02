Ярмоленко: Посвящаем эту победу народу Украины
Андрей Ярмоленко, проведший свой последний сезон в английском Вест Хэме, мгновенно переключился на игру в сборной Украины. Футболист вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.
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На 33-й минуте правый вингер размочил нули на табло. Малиновский гениальным пасом вывел Ярмоленко на ворота Шотландии. Андрей красиво забросил мяч за воротничок голкипера.
Победу сборной вингер посвятил всем украинцам, военным, защищающим свободу страны в войне против России. То же самое сделали главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков и полузащитник Атланты Руслан Малиновский.
Андрей вспомнил следующую игру против Уэльса. Капитан пообещал. что 5 июня команда сделает все, чтобы сделать подарок Украине, а футболисты отдадут все силы на поле в Кардиффе.
Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне.
5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине!,
– написал футболист.
Отметим, что наши воины нашли время и под обстрелами смотрели матч сине-желтых против Шотландии. Перед поединком военные просили сборников пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.
Ход валидольного поединка
- Матч против Шотландии закончился победой украинцев со счетом 1:3. Как отметили ранее, Ярмоленко вывел сборную вперед – 0:1. Именно с таким счетом закончилась первая часть встречи.
- Сразу после перерыва Роман Яремчук удвоил преимущество Украины после подачи с фланга от динамовца Александра Караваева.
- После 60-й минуты было видно, как подсаживаются игроки нашей сборной в физическом плане, поэтому инициатива перешла к сопернику. Шотландцы быстро воспользовались этим и отквитали один мяч.
- До компенсированного времени счёт держался 1:2 в пользу подопечных Петракова. Артем Довбик реализовал свой второй момент в матче и увеличил преимущество главной команды Украины.
- Благодаря этому сборная Украины пробилась в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022.