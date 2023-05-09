Компания для Роналду: саудовцы хотят собрать звезд футбола и распределить их по разным командам

Саудовская Аравия строит громкие планы развития своего футбола. В эволюции азиатам должны помочь звездные игроки.

Саудовская Аравия нацелилась на ряд легендарных исполнителей. В частности, на Месси, Альбу, Бускетсе, Суаресе. Веррати, Паредеса, Ди Марию и Рамоса.

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Деньги не проблема

Азиатская страна продолжает придумывать хитроумные планы, которые помогут им затянуть в свою лигу многократного обладателя "Золотого мяча". Ранее уже появилась информация, что Лионель Месси и Аль-Хилаль достигли устного согласия по контракту аргентинца, предусматривающий большие суммы Однако отец Лионеля завуалированно опроверг эту информацию.

Также саудовцы готовы привлечь в свои планы друзей Месси, с которыми он выступал за Барселону. В частности, Аль-Хилаль готов предложить сотрудничество Жорди Альби, Серхио Бускетсу, который мечтал снова сыграть с Лоинелем в одной команде, и Луису Суаресу. Все для того, чтобы аргентинец чувствовал себя комфортно в команде.

Однако на этом планы Саудовской Аравии не закончились. Азиатская страна готова скупить ряд звездных футболистов, которые сформируют чуть ли не топовый чемпионат для Саудовской Аравии. Саудовцы нацелились на приобретение еще Марко Веррати, Леандро Паредеса, Серхио Рамоса и Анхеля Ди Марии. Интересно, что план состоит в том, что все они будут выступать за три разных клуба из Эр-Рияда, а именно Аль-Наср, за который выступает скандальный Криштиану Роналду Аль-Хилаль и Аль-Шабаб.

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