Криштиану Роналду смог избежать унизительного наказания за свою тщеславие. Похоже, что авторитет португальца помог ему сохранить португальца безнаказанным.
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Привередливая цаца
После проигранного матча Аль-Хилаля (0:2) игрок Аль-Насра Криштиану Роналду попал в скандальную ситуацию. Покидая арену, португалец услышал крики от фанатов-провокаторов "Месси, Месси". В ответ на это звездный футболист показал непристойный жест, взявшись за гениталию. Роналду хотели арестовать и даже депортировать из страны за такое поведение.
Однако Дисциплинарный и нравственный комитет Саудовской ассоциации футбола рассмотрел инцидент и вынес вердикт, который гласит, что Криштиану никто наказывать не будет. Это связано с тем, что при рассмотрении дела использовали лишь официальную трансляцию матча, в которую скандальный эпизод из Роналду не попал, а записи из социальных сетей не принимать во внимание не захотели. Единственное наказание, которое получил Аль-Наср – около 4 тысяч долларов США за поздний выход футболистов на второй тайм. Решение обжалованию не подлежит.
Португалец в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие.. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.