У Аль-Насра есть все шансы остаться без титулов в текущем сезоне. Клуб Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии от Аль-Вехды (0:1), которая идет в зоне вылета в чемпионате. 24 Канал.
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Стоит спуститься на землю
Аль-Наср после того, как вылетел из Суперкубка страны, теперь уступил и Кубку Саудовской Аравии. Примечательно, что результат показался сенсационным, поскольку соперник Роналду Аль-Вехда идет на последних местах чемпионата страны. К тому же, Аль-Наср имел ряд моментов, чтобы изменить ход матча, однако "рыцари Неджда" не смогли одержать верх над не именитым соперником.
По тому расписанию Криштиану снова вернулся к старому – португалец начал наезжать на тренерский штаб во главе с Динко Еличичем, который уже обновился после недавно спора Роналду с освобожденным коучем Руди Гарсией. Португальская звезда идя с поля в раздевалку, что-то весьма раздраженно и эмоционально выражал в адрес тренеров, что, конечно же, положительно на результат команды не повлияет.
Роналду может выиграть хотя бы чемпионат Саудовской Аравии, однако Аль-Наср идет на втором месте, отставая от лидера турнира на 3 балла. С таким отношением португалец высот в Азии добьется еще не скоро, а время истекает.
Криштиану в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.
- Также Роналду могли депортировать из страны. Звездному португальцу не понравилось отношение выкрикивавших фанатов: "Месси, Месси", поэтому он решил продемонстрировать непристойный жест, взявшись за свои гениталии. За это Криштиану мог поплатиться.