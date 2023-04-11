Аль-Наср, за который выступает многократный обладатель "Золотого мяча", не смог переиграть середняка чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фейха (0:0). Криштиану Роналду после матча продемонстрировал не спортивное поведение.
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Капризный португалец
Результат матча не понравился португальской звезде, поэтому решил во всей красе продемонстрировать свое недовольство. Сначала Роналду на повышенных тонах пообщался с игроками противоположной команды. Впоследствии Криштиану осмелился "закрыть рот" одному из представителей Аль-Фейха, выкрикнув в его сторону "заткнись".
Видео возмутительного поведения Кришитану Роналду:
Середняк чемпионата Саудовской Аравии решил предложить свой ответ наглому португальцу. Аль-Фейха опубликовал знаменитое фото Роналду и Месси по игре в шахматы. Только на этот раз вместо аргентинца саудовский коллектив подставил лицо капитану команды Сами Аль-Хайбари. Аль-Фейха подписал фото в саркастическом стиле, посмеиваясь над Роналдом: "Шах и мат".
Сами Аль-Хайбари и Криштиану Роналду / твиттер Аль-Фейха
Португалец в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 10 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.