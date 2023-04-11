Аль-Наср, за который выступает многократный обладатель "Золотого мяча", не смог переиграть середняка чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фейха (0:0). Криштиану Роналду после матча продемонстрировал не спортивное поведение.

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Капризный португалец

Результат матча не понравился португальской звезде, поэтому решил во всей красе продемонстрировать свое недовольство. Сначала Роналду на повышенных тонах пообщался с игроками противоположной команды. Впоследствии Криштиану осмелился "закрыть рот" одному из представителей Аль-Фейха, выкрикнув в его сторону "заткнись".

Видео возмутительного поведения Кришитану Роналду:

Середняк чемпионата Саудовской Аравии решил предложить свой ответ наглому португальцу. Аль-Фейха опубликовал знаменитое фото Роналду и Месси по игре в шахматы. Только на этот раз вместо аргентинца саудовский коллектив подставил лицо капитану команды Сами Аль-Хайбари. Аль-Фейха подписал фото в саркастическом стиле, посмеиваясь над Роналдом: "Шах и мат".

Сами Аль-Хайбари и Криштиану Роналду / твиттер Аль-Фейха

​ Португалец в Саудовской Аравии