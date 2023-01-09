Руслан Малиновский наконец-то определился с новым клубом. 29-летний хавбек сборной Украины перебрался из Аталанты в Марсель на правах аренды с обязательным выкупом в 10 миллионов евро.

По теме Bonjour, France: Руслан Малиновский стал игроком Марселя – видео

Еще три "евролимона" бергамаски могут получить бонусами. Многими болельщиками этот трансфер воспринимается как шаг назад от украинца. Однако это не совсем так. 24 канал предлагает проанализировать перспективы украинца в Лиге 1

Кем Малиновский ушел из Аталанты

Руслан переходил в ряды "Богини" в 2019 году. Тогда Аталанта заплатила Генке за украинца 13,7 миллиона евро. За эти три с половиной года Малиновский стал жестким игроком основной обоймы для Гасперини.

За это время полузащитник провел 143 матча за клуб, забив 30 голов и отдав 25 ассистам. Руслан дважды выигрывал бронзу Серии А, доходил до четвертьфинала ЛЧ, а в сезоне 2020-2021 стал лучшим помощником чемпионата Италии.



Руслан Малиновский отправляет сердца фанам Аталанты / Getty Images

Впрочем, последний год у Малиновского не удался. В прошлом сезоне Аталанта заняла восьмую строчку в Серии А, не попав ни в один еврокубок. А уже в этом чемпионате тренер стал почаще выпускать украинца.

Читайте также "Три с половиной года незабываемых эмоций": Аталанта трогательно простилась с Малиновским

В опорной зоне сформировалась голландская пара Де Роон – Копмейнерс, а под нападающими большим доверием пользуются Эдерсон и Пашалич. К тому же после удачного начала сезона Аталанта посыпалась в октябре-ноябре. Сейчас команда идет седьмой, но имеет шансы сразиться за зону ЛЧ.

Куда переходит Малиновский

Марсель является одним из грандов французского футбола. Провансальцы девять раз выигрывали чемпионство, это всего на один меньше чем у рекордсменов – ПСЖ и Сент-Этьенна (по 10). К тому же Марсель – единственная французская команда, выигравшая ЛЧ (1993).



Руслан Малиновский в форме Марселя / instagram.com/olympiquedemarseille

Правда, последний титул команды был в 2010 году (тогда за нее играл еще игрок Шахтера Брандау), а после этого Марсель сталкивался со спадами и лишь пять раз выходил в Лигу чемпионов. Впрочем, из топ-шестерки за это время Олимпик выпал только дважды.

В прошлом сезоне Марсель стал вторым, но в этом году провалил группу ЛЧ. Французам удалось лишь дважды обыграть Спортинг, тогда как Тоттенхэму и Айнтрахту они только проигрывали. Это не позволило им подняться выше последнего места.

Тренерская чехарда в Марселе

После ухода в 2012 году Дидье Дешама, с которым клуб и становился чемпионом, в состоянии Олимпика начался хаос. Только один коуч смог задержаться больше чем на два года.

И то Руди Гарсия проработал три сезона только благодаря выходу в финал Лиги Европы на свой второй год. В свою очередь, Элли Боп, Марсело Бьелса, Мичел, Андре Виллаш-Боаш и Хорхе Сампаоли не задерживались надолго.

Именно Сампаоли и привел Марсель к серебру прошлого сезона, но летом по обоюдному согласию сторон клуб расторг с ним соглашение. Ему на смену был приглашен не очень опытный хорват Игор Тудор.

Интересно увидеть Передача-конфетка Малиновского вошла в топ-10 лучших ассистов Серии А: яркое видео

Кто такой Игор Тудор

Большинство болельщиков знают этого защитника по игровой карьере в Ювентусе и сборной Хорватии. Вместе с туринцами он взял два чемпионства и доходил до финала ЛЧ-2003. А со сборной Тудор вообще выиграл бронзу на дебютном для нее ЧМ в 1998 году.

Впрочем, его тренерская карьера хоть и разнообразна, но не очень яркая. Марсель – это лучший клуб в этой биографии, но и в прошлых должностях Игор не отличался достижениями.

Единственный его трофей выиграл с родным Хайдуком, где он и начал тренерскую карьеру. Несмотря на Кубок страны, команда из Сплита дважды занимала третье место и даже не претендовала на чемпионство.



Игорь Тудор / instagram.com/olympiquedemarseille

Позднее Тудор возглавлял ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удинезе, снова Хайдук и Верону. Также он был ассистентом Андреа Пирло в Ювентусе в сезоне 2020-2021. Всюду он проработал меньше года.

Однако Игор очень знаком с итальянским футболом, и это может сыграть на руку Руслану. Сейчас в его основе играют Пау Лопес, Дженгиз Ундер, Жордан Веретту и Алексис Санчес, до этого неплохо игравшие в Серии А.

С кем будет конкурировать Малиновский

Очевидно, что Марсель давно хотел приобрести Руслана, поэтому у него должен быть кредит доверия коуча и немало шансов закрепиться в основе. Однако украинцу нужно начинать "с места в карьер", ведь конкуренция на его позиции неслабая, а сумма трансфера не будет давить на тренера.

Марсель играет по схеме 3-4-2-1, с двумя латералями, двумя опорными хавбеками и двумя игроками под нападающим. Маловероятно, что Тудор видит Малиновского в опорной зоне.

Там уже есть сформированная пара Верета – Гендузи, которая в целом тянет уровень Марселя. Оба игрока уехали на последнюю ЧМ со сборной и, несмотря на малое количество игрового времени, стали вицечемпионами. К тому же их успешно могут заменить Гуе и Ронжье.

Мнение коуча Нападающий или хавбек: тренер Марселя не определил роль Малиновского в команде

Поэтому, скорее всего, Руслана попытаются вписать в дуэт игроков под нападающим. Этого единственного форварда чаще всего играет Алексис Санчес, которого с основы могут сдвинуть разве что проблемы со здоровьем.

В последних играх перед Мундиалем под чилицей обычно выходили Ундер и Харит, но их результативность крайне низкая. Турок оформил по одному голу и ассисту, а марокканец оформил 1+2 в Лиге чемпионов.

Поэтому их чаще всего подменял ветеран клуба Димитри Пайе. В силу возраста он не может играть постоянно, но, несмотря на это, записал на свой счет два гола и три результативных передачи.



Димитри Пайе / instagram.com/olympiquedemarseille

Добавила головную боль тренеру и травма Харита, которую он получил перед ЧМ-2022. Марокканец порвал кресты и вряд ли вернется в этом сезоне, который, конечно, играет на руку Руслану.

Вероятно, что сначала Малиновский начнет дублером Пайе, но Димитри не будет хватать на все матчи. В это время у Руслана будет шанс себя проявить. В любом случае конкуренты украинца в Марселе менее серьезны, чем в Аталанте.

Марсель в сезоне 2022-2023

Похоже, что у провансальцев есть серьезные намерения вернуться в Лигу чемпионов. Лишь в октябре у команды наступил кризис, когда он проиграл трижды подряд в чемпионате.

Старт же показался сказочным – 7 побед и 2 ничьих в девяти играх. А сейчас у подопечных Тудора активная серия из четырех викторий. Это позволяет провансальцам держаться на третьем месте, что дает право на путевку в квалификацию ЛЧ.

Читайте также Тренер Аталанты подтвердил переговоры с Марселем и сделал признание Малиновского.

Однако и конкуренция у Марселя солидная. Олимпик отстает от ПСЖ на 8 баллов, от Ланса – на четыре. Позади собралась когорта сильных и амбициозных клубов - Ренн (-2 балла), Монако (-3 балла), Лорьян (-5 баллов) и Лилль (-6 баллов).

Последний клуб топ-лиги для Руслана?

Поэтому именно у Марселя Малиновский будет больше шансов вернуться в главный турнир Европы. Однако дадут ли уверенные выступления в Лиге 1 возможность сделать карьерный скачок? Вряд ли.

Чемпионат Франции известен своим умением продавать молодые таланты, но для опытных игроков это не тот уровень, который показывает настоящее мастерство. К тому же украинцу скоро 30 лет и вряд ли гранды АПЛ или Ла Лиги сделают ставку на футболиста такого возраста и такой позиции.



Руслан выбрал 18-й номер в Марселе / instagram.com/olympiquedemarseille

Однако это определенно не приговор для хавбека. Игровую практику он будет получать, а это поможет ему подойти к играм квалификации и, дай Бог, финальной стадии Евро-2024 в оптимальных кондициях. Да и путь в середняки других топ-лег для него тоже не будет закрыт, потому все в руках и ногах самого Руслана.