Руслан Маліновський нарешті визначився із новим клубом. 29-річний хавбек збірної України перебрався з Аталанти до Марселя на правах оренди з обов'язковим викупом в 10 мільйонів євро.

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Ще три "євролимони" бергамаски можуть отримати бонусами. Багатьма вболівальниками цей трансфер сприймається як крок назад від українця. Проте це не зовсім так. 24 канал пропонує проаналізувати перспективи українця в Лізі 1.

Ким Маліновський пішов з Аталанти

Руслан переходив до лав "Богині" у 2019 році. Тоді Аталанта заплатила Генку за українця 13,7 мільйонів євро. За ці три з половиною роки Маліновський став твердим гравцем основної обойми для Гасперіні.

За цей час півзахисник провів 143 матчі за клуб, забивши 30 голів та віддавши 25 асистів. Руслан двічі вигравав бронзу Серії А, доходив до чвертьфіналу ЛЧ, а у сезоні 2020-2021 став найкращим асистентом чемпіонату Італії.



Руслан Маліновський відправляє серця фанам Аталанти / Getty Images

Втім останній рік у Маліновського не вдався. Минулого сезону Аталанта посіла восьму сходинку в Серії А, не потрапивши до жодного єврокубка. А вже у цьому чемпіонаті тренер став частіше випускати українця.

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В опорній зоні сформувалась голандська пара Де Роон – Копмейнерс, а під нападниками більшою довірою користуються Едерсон та Пашаліч. До того ж після вдалого початку сезону Аталанта посипалась у жовтні-листопаді. Нині команда йде сьомою, але має шанси поборотися за зону ЛЧ.

Куди переходить Маліновський

Марсель є одним з грандів французького футболу. Провансальці дев'ять раз вигравали чемпіонство, це всього на один менше ніж у рекордсменів – ПСЖ та Сент-Етьєнна (по 10). До того ж Марсель – єдина французька команда, яка вигравала ЛЧ (1993).



Руслан Маліновський у формі Марселя / instagram.com/olympiquedemarseille

Правда, останній титул команди був у 2010 році (тоді за неї ще грав ексгравець Шахтаря Брандау), а після цього Марсель стикався зі спадами і лише п'ять разів виходив у Лігу чемпіонів. Втім з топ-шістки за цей час Олімпік випав лише двічі.

Минулого сезону Марсель став другим, але цього року провалив групу ЛЧ. Французам вдалось лише двічі обіграти Спортінг, тоді як Тоттенхему і Айнтрахту вони лише програвали. Це не дозволило їм піднятися вище останнього місця.

Тренерська чехарда в Марселі

Після відходу у 2012 році, Дідьє Дешама, з яким клуб і ставав чемпіоном, у стані Олімпіка почався хаос. Лише один коуч зміг затриматись більше ніж на два роки.

І то, Руді Гарсія пропрацював три сезони лише завдяки виходу у фінал Ліги Європи на свій другий рік. У свою чергу Еллі Боп, Марсело Б'єлса, Мічел, Андре Віллаш-Боаш та Хорхе Сампаолі не затримувались надовго.

Саме Сампаолі і привів Марсель до срібла минулого сезону, але влітку за обопільною згодою сторін клуб розірвав з ним угоду. Йому на заміну був запрошений не дуже досвідчений хорват Ігор Тудор.

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Хто такий Ігор Тудор

Більшість вболівальників знають цього захисника по ігровій кар'єрі в Ювентусі та збірній Хорватії. Разом з туринцями він взяв два чемпіонства та доходив до фіналу ЛЧ-2003. А зі збірною Тудор взагалі виграв бронзу на дебютному для неї ЧС у 1998 році.

Втім його тренерська кар'єра хоч і різноманітна, але не дуже яскрава. Марсель – це найкращий клуб у цій біографії, але і на минулих посадах Ігор не відзначався досягненнями.

Єдиний його трофей був виграний із рідним Хайдуком, де він і почав тренерську кар'єру. Попри Кубок країни, команда зі Спліту двічі займала третє місце і навіть не претендувала на чемпіонство.



Ігор Тудор / instagram.com/olympiquedemarseille

Пізніше Тудор очолював ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удінезе, знову Хайдук та Верону. Також він був асистентом Андреа Пірло в Ювентусі в сезоні 2020-2021. Усюди він пропрацював менше року.

Проте Ігор дуже знайомий з італійським футболом і це може зіграти на руку Руслану. Зараз у його основі грають Пау Лопес, Дженгіз Ундер, Жордан Верету та Алексіс Санчес, які до цього непогано грали в Серії А.

З ким конкуруватиме Маліновський

Очевидно, що Марсель давно хотів придбати Руслана, тому у нього має бути кредит довіри від коуча і чимало шансів закріпитися в основі. Проте українцю треба починати "з місця в кар'єр", адже конкуренція на його позиції неслабка, а сума трансферу не давитиме на тренера.

Марсель грає по схемі 3-4-2-1, з двома латералями, двома опорними хавбеками та двома гравцями під нападником. Малоймовірно, що Тудор бачить Маліновського в опорній зоні.

Там вже є сформована пара Верету – Гендузі, яка в цілому тягне рівень Марселя. Обидва гравці поїхали на останній ЧС зі збірною і попри малу кількість ігрового часу стали віцечемпіонами. До того ж їх успішно можуть підмінити Гує та Ронж'є.

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Тому скоріше за все Руслана спробують вписати в дует гравців під нападником. Цього єдиного форварда частіше за все грає Алексіс Санчес, якого з основи можуть посунути хіба що проблеми зі здоров'ям.

В останніх іграх перед Мундіалем під чилійцем зазвичай виходили Ундер та Харіт, але їх результативність вкрай низька. Турок оформив по одному голу та асисту, а марокканець оформив 1+2 в Лізі чемпіонів.

Тому їх частіше за все підмінював ветеран клубу Дімітрі Пає. В силу віку він не може грати постійно, але попри це записав на свій рахунок два голи та три результативні передачі.



Дімітрі Пає / instagram.com/olympiquedemarseille

Додала головного болю тренеру і травма Харіта, яку він отримав перед ЧС-2022. Марокканець порвав хрести і навряд чи повернеться цього сезону, що звісно грає на руку Руслану.

Ймовірно, що спочатку Маліновський почне дублером Пає, але Дімітрі не вистачатиме на всі матчі. Саме тоді у Руслана буде шанс себе проявити. В будь-якому разі конкуренти українця в Марселі менш серйозні, ніж в Аталанті.

Марсель в сезоні 2022-2023

Схоже, що провансальці мають серйозні наміри повернутися в Лігу чемпіонів. Лише в жовтні у команди наступила криза, коли вона програла тричі поспіль в чемпіонаті.

Старт же видався казковим – 7 перемог та 2 нічиї у дев'яти іграх. А зараз у підопічних Тудора активна серія з чотирьох вікторій. Це дозволяє провансальцям триматися на третьому місці, що дає право на путівку в кваліфікацію ЛЧ.

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Проте і конкуренція у Марселя солідна. Олімпік відстає від ПСЖ на 8 балів, від Ланса – на чотири. Позаду ж зібралась когорта сильних і амбітних клубів – Ренн (-2 бали), Монако (-3 бали), Лор'ян (-5 балів) та Лілль (-6 балів).

Останній клуб топ-ліги для Руслана?

Тому саме у Марселі Маліновський матиме більше шансів повернутися у головний турнір Європи. Проте чи дадуть впевнені виступи у Лізі 1 йому можливість зробити кар'єрний стрибок? Навряд чи.

Чемпіонат Франції відомий своїм вмінням продавати молодих талантів, але для досвідчених гравців це не той рівень, який показує справжню майстерність. До того ж, українцю скоро 30 років і навряд чи гранди АПЛ чи Ла Ліги зроблять ставку на футболіста такого віку і такої позиції.



Руслан обрав 18-ий номер в Марселі / instagram.com/olympiquedemarseille

Однак це точно не вирок для хавбека. Ігрову практику він буде отримувати, а це допоможе йому підійти до ігор кваліфікації і, дай Боже, фінальної стадії Євро-2024 в оптимальних кондиціях. Та і шлях в середняки інших топ-ліг для нього теж не буде зачинений, тому все в руках і ногах самого Руслана.