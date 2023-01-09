64-летний специалист заговорил о переговорах между футболистом и Марселем. Но не знает, закончатся ли разговоры успешно для Руслана Малиновского.

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Гасперини: Руслан был важным игроком для нас

Джан Пьеро Гасперини не стал называть сроки окончания переговоров между клубами. Наставник клуба из Бергамо назвал украинского полузащитника важным игроком команды, внесшим большой вклад в игру Аталанты.

Однако Гасперини уже нашел замену Малиновскому. Украинца заменит Адемола Лукман. Также главный тренер бергамовского клуба заверил, что если Руслан покинет Аталанту, то команда не будет покупать нового футболиста.

Переговоры между игроком и Марселем в процессе, но я не знаю, завершатся ли они успехом и когда сделка может быть закрыта. Руслан был важным игроком для нас и много играл в этом сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем подписывать еще одного игрока, если Малиновский уйдет,

– заявил тренер Аталанты.

Любопытно! В сезоне-2022/2023 Малиновский сыграл в футболке Аталанты 15 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

В СМИ фигурировала информация, что Малиновский 9 января должен улететь во Францию, чтобы пройти медосмотр в Марселе.

Также Аталанта не включила Руслана в заявку на следующий матч против Болонье, который состоится 9 января. Это еще один намек на возможный переезд Малиновского в "провансальцы".

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