Игрок сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с одним из грандов французского футбола – командой Олимпик Марсель. Футболист будет играть за "бело-синих" на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом летом.

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Руслан был одним из лидеров "Богини", но постепенно потерял доверие тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини и превратился в игрока ротации. Такая роль не устраивала ни самого футболиста, ни руководство клуба. Так что переезд в Лигу 1 был вполне логичным итогом событий.

Аталанта поблагодарила Малиновского

Тем не менее Аталанта осталась благодарна Малиновскому за годы проведенные в Бергамо. На своей странице в Twitter клуб простился со своим игроком, напомнив его достижения.

Три с половиной года незабываемых эмоций. Спасибо за все, Малина. Удачи!,

– говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Руслан Малиновский ярко играл в Аталанте / twitter.com/Atalanta_BC

Малиновский в Аталанте