Французский Олимпик станет третьим зарубежным клубом в карьере Руслана Малиновского. Атакующий хавбек уже прибыл в Марсель, где в ближайшее время должны объявить о его трансфере.
По теме Тренер Аталанты подтвердил переговоры с Марселем и сделал признание Малиновского.
Тудор не знает, где будет играть Малиновский
Главный тренер французского клуба Игорь Тудор впервые прокомментировал трансфер игрока сборной Украины. Однако хорватский специалист еще не определился с местом на поле, которое займет Малиновский.
Малиновский был целью прошлым летом. Я надеюсь, что в ближайшее время все будет завершено. Он качественный игрок, у него хорошая левая нога и высокий уровень игры. Что касается остальных вопросов, то мы посмотрим, будет ли он нападающим или атакующим хавом,
– заметил Тудор.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между Аталантой и Марселем по Малиновскому на завершающей стадии. 29-летний хавбек перейдет во французский клуб на полноценной основе. Сумма трансфера пока неизвестна, раньше были разговоры о 20 миллионах евро.