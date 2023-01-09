Зимой Руслан Малиновский наконец-то сменил команду. В этом сезоне украинец чаще всего не выходил в основу и удовлетворялся выход.
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Игроком давно интересовались несколько европейских клубов, но самым настойчивым оказался Марсель. В итоге провансальцы довели дело до конца.
Официальный твиттер клуба подтвердил, что отныне Малиновский – игрок Марселя. 29-летний хавбек взят в аренду до конца сезона с обязательным выкупом летом. Ориентировочно французы заплатят Аталанте 10 миллионов евро за Руслана плюс еще три миллиона – бонусами.
В настоящее время Марсель идет на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера ПСЖ на 11 очков. Также команда Игоря Тудора уже вылетела из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, Айнтрахтом и Спортингом.
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История Малиновского в Аталанте:
- Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту в 2019 году из бельгийского Генка.
- За это время он провел 139 матчей, забив 30 голов и отдав 24 результативных передачи.
- В сезоне 2020–2021 Малиновский даже стал лучшим ассистентом Серии А.
- Вместе с бергамасками украинец дважды становился бронзовым призером чемпионата Италии.
- В этом сезоне Малиновский отыграл 14 матчей, однако со старта – всего пять.
- На его счету один гол и два ассиста.