Результативный ассист, отметившийся в итальянском первенстве, состоялся в матче Аталанты против Лечче, встречавшихся в 14-м туре Серии А. Атакующий полузащитник из Украины отдал идеальную по точности разрезную передачу на нападающего Дувана Сапату, забившего первый гол Аталанты в ворота Лечче.

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Вошел в десятку лучших

К сожалению, даже такой филигранный пас не помог Аталанте избежать сенсационного поражения от Лечче – 2:1.

Голевую передачу украинца отметили в итальянском первенстве. Малиновский занял шестое место в рейтинге лучших результативных ассистов Серии А.

Видео результативной передачи Малиновского

Интересно, что подобный ассист отдал Лионель Месси в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов, в котором Аргентина победила только по итогам серии пенальти.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Руслан стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.

К слову. В новом сезоне дела у украинского полузащитника обстоят не лучшим образом. Малиновский провел за клуб из Бергамо 14 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами, один из которых принес успех Руслану.

Аталанта закончила первую часть сезона на 6-й позиции турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 27 баллов.

Много разговоров было вокруг возможного ухода Малиновского из Аталанты и его перехода в АПЛ или даже французскую Лигу 1. Были даже слухи о конфликте между Русланом и главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини. Но украинский футболист опроверг эту, как оказалось, фейковую информацию.