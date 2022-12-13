Результативный ассист, отметившийся в итальянском первенстве, состоялся в матче Аталанты против Лечче, встречавшихся в 14-м туре Серии А. Атакующий полузащитник из Украины отдал идеальную по точности разрезную передачу на нападающего Дувана Сапату, забившего первый гол Аталанты в ворота Лечче.
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Вошел в десятку лучших
К сожалению, даже такой филигранный пас не помог Аталанте избежать сенсационного поражения от Лечче – 2:1.
Голевую передачу украинца отметили в итальянском первенстве. Малиновский занял шестое место в рейтинге лучших результативных ассистов Серии А.
Видео результативной передачи Малиновского
Интересно, что подобный ассист отдал Лионель Месси в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов, в котором Аргентина победила только по итогам серии пенальти.
Напомним, что в сезоне-2020/2021 Руслан стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.
Аталанта закончила первую часть сезона на 6-й позиции турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 27 баллов.
Много разговоров было вокруг возможного ухода Малиновского из Аталанты и его перехода в АПЛ или даже французскую Лигу 1. Были даже слухи о конфликте между Русланом и главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини. Но украинский футболист опроверг эту, как оказалось, фейковую информацию.