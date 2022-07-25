Гаспар: Трансфер Зинченко планировался еще 6 месяцев назад

Технический директор Арсенала Эду Гаспар прокомментировал подписание Зинченко. Специалист доволен трансфером украинца.

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Мы очень рады, что у нас есть Зинченко, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Это футболист, который, по нашему мнению, имеет характеристики и качества, которые точно повысят наш уровень состава.

– подчеркнул технический директор клуба.

В новом клубе Александр снова будет работать с главным тренером Микелем Артетой. Испанец знаком украинцу за работой в Сити, где Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

"Трансфер Зинченко планировался еще примерно 6 месяцев назад, чтобы как можно лучше усилить эту позицию таким образом, как Микель Артета хочет строить игру.‎

Микель, конечно, знает его больше, чем кто-либо, потому что они работали вместе, но вся собранная информация о Зинченко была топовой. Не только о его качествах как футболисте, но и как личности. Для нас важно иметь в составе такого игрока", – добавил Гаспар.

Зинченко в лондонском Арсенале