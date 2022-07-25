Гаспар: Трансфер Зинченко планировался еще 6 месяцев назад
Технический директор Арсенала Эду Гаспар прокомментировал подписание Зинченко. Специалист доволен трансфером украинца.
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Мы очень рады, что у нас есть Зинченко, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Это футболист, который, по нашему мнению, имеет характеристики и качества, которые точно повысят наш уровень состава.
– подчеркнул технический директор клуба.
В новом клубе Александр снова будет работать с главным тренером Микелем Артетой. Испанец знаком украинцу за работой в Сити, где Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы.
"Трансфер Зинченко планировался еще примерно 6 месяцев назад, чтобы как можно лучше усилить эту позицию таким образом, как Микель Артета хочет строить игру.
Микель, конечно, знает его больше, чем кто-либо, потому что они работали вместе, но вся собранная информация о Зинченко была топовой. Не только о его качествах как футболисте, но и как личности. Для нас важно иметь в составе такого игрока", – добавил Гаспар.
Зинченко в лондонском Арсенале
- Украинский полузащитник подписал соглашение с лондонским клубом 22 июля. Сообщалось, что контракт с "канонирами" рассчитан до конца 2026 года.
- Александр будет выступать с 35-м номером на спине.
- 24 июля Зинченко впервые сыграл в футболке "канониров". В товарищеском матче в США Арсенал разгромил Челси.
- Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценил игру новичка команды.