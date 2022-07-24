Поблагодарили Зинченко за хороший дебют

Олесскандр Зинченко уже в дебютном матче вышел в стартовом составе "канониров". Левый защитник отыграл один тайм и после отдыха был заменен Нуну Тавареша, пишет 24 канал.

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В обоих таймах в ворота Челси влетело по два мяча. Счет в матче открыл Габриэл Жезуш, тоже недавно перешедший из МанСити, как и Зинченко.

Поединок окончился разгромной победой Арсенала над "аристократами" со счетом 4:0. "Канониры" на мажорной ноте закончили свой предсезонный сбор за океаном.

После победного матча украинский легионер решил поблагодарить болельщиков Арсенала за поддержку. Когда Александр подошел к трибунам, фанаты "канониров" начали выкрикивать фамилию Зинченко. Украинец поблагодарил их аплодисментами.

Вот так тепло Зинченко встретили в Арсенале. Похоже, что украинец начал завоевывать любовь фанатов лондонского клуба.

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Напомним, что Зинченко дебютировал за Арсенал уже через два дня после заключения контракта с клубом. Александр заключил соглашение с "канонирами" до конца июня 2026 года.

К слову. 5 августа Арсенал стартует в новом сезоне АПЛ. Первая игра подопечных Микеля Артеты состоится на выезде против Кристал Пелес.