Яркая игра украинца

Лондонский Арсенал закончил предсезонный сбор в США. "Канониры" на мажорной ноте возвращается домой. Подопечные Микеля Артеты разнесли другой лондонский клуб "Челси", пишет 24 канал.

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Четыре мяча влетели в сетку ворот "аристократов". Челси же не ответило даже голом престижа. Ноли на табло уже на 15-й минуте размочил новичок команды Габриэл Жезуш. Еще до перерыва преимущество Арсеанала удвоил Мартин Эдегор.

После отдыха на футбольном поле впервые в футболке "канониров" вышел Александр Зинченко. Уже с украинцем на поле Арсенал забил еще дважды. Голы в свой актив записать Букайо Сака и Альбер Самби Локонга.

К слову. Зинченко подписал контракт с Арсеналом до конца июня 2026, воплотив свою мечту детства в реальность. Александр будет выступать с 35-м номером на спине.

В итоге – 4:0, убедительная победа Арсенала над Челси. Маленькая репетиция перед лондонским дерби в АПЛ.

Четвертая победа подряд для команды Артеты на предсезонном сборе за океаном. До этого Арсенал победил Нюрнберг (3:5), Эвертон (2:0) и Орландо Сити (1:3).

Арсенал – Челси: видеообзор матча