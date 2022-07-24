Яркая игра украинца
Лондонский Арсенал закончил предсезонный сбор в США. "Канониры" на мажорной ноте возвращается домой. Подопечные Микеля Артеты разнесли другой лондонский клуб "Челси", пишет 24 канал.
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Четыре мяча влетели в сетку ворот "аристократов". Челси же не ответило даже голом престижа. Ноли на табло уже на 15-й минуте размочил новичок команды Габриэл Жезуш. Еще до перерыва преимущество Арсеанала удвоил Мартин Эдегор.
После отдыха на футбольном поле впервые в футболке "канониров" вышел Александр Зинченко. Уже с украинцем на поле Арсенал забил еще дважды. Голы в свой актив записать Букайо Сака и Альбер Самби Локонга.
В итоге – 4:0, убедительная победа Арсенала над Челси. Маленькая репетиция перед лондонским дерби в АПЛ.
Четвертая победа подряд для команды Артеты на предсезонном сборе за океаном. До этого Арсенал победил Нюрнберг (3:5), Эвертон (2:0) и Орландо Сити (1:3).
Арсенал – Челси: видеообзор матча