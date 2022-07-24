Артета: У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало

В дебютном матче за "канониров" Александр Зинченко вместе с командой смог ликовать над Челси. Лондонское дерби окончилось разгромной победой Арсенала со счетом 4:0.

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После победного поединка своими впечатлениями от игры поделился Зинченко главный тренер Арсенала Микель Артета.

Напомним, что Александр появился на футбольном поле после перерыва, заменив Нуну Тавареша.

Сначала 40-летний испанский наставник отметил, что приход украинца придаст команде универсальности, которой так не хватало "канонирам".

Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало. Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса,

– рассказал тренер Арсенала.

"Он очень хотел сыграть, я это знал"

Артета добавил, что с первых минут в поле Зинченко хорошо влился в стиль игры лондонской команды. Испанский специалист отметил, что украинец хорошо понимает все, чего требует тренерский штаб от футболистов.

Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что хочу, понимает процессы. Считаю, он выдал хорошую игру,

– ответил главный наставник "канониров".

Первый матч в АПЛ "Арсенал" сыграет 5 августа. Лондонский клуб сыграет на выезде против Кристал Пелес.

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