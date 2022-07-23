Зинченко получил 35-й номер
Благодаря онлайн-магазину Арсенала стало известно, под каким номером за команду будет выступать новичок Александр Зинченко. 25-летний украинец получил 35-й номер.
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Под 35-м номером Зинченко начинал играть в МанСити. Впоследствии за "горожан" футболист бегал под 11-м номером.
Также в его карьере были следующие номера: 7, 10 (оба – молодежка ПСВ), 25 (ПСВ), 17 (Уфа) и еще раз 10 (молодежка Шахтера).
За сборную Украины Зинченко играет под 17-м номером. До этого было 16, 21 и 22. В молодежной на юношеских национальных командах – 17, 10, 8, 19 и 17.
За Арсенал под 35-м номером ранее играли Габриэл Мартинелли, Мохамед Эльнени, Гедион Зелалем, Франсис Коклен, Патрик Крегг, Иоганн Джуру, Мориц Фольц, Грэм Барретт, Омер Риза и Паоло Вернацца.
Детали перехода Зинченко в Арсенал
- Арсенал в пятницу, 22 июля, объявил о подписании украинского полузащитника Александра Зинченко. Детали соглашения пока неизвестны, однако ранее отмечали, что украинец подписал контракт до 2026 года.
- Сумма контракта пока также не разглашается. Отмечалось, что лондонскому клубу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.
- Александр уже посетил первую тренировку Арсенала. Пока команда находится на тренировочном сборе в США.
- 4 июля 25-летний украинец может дебютировать за лондонский клуб в товарищеском матче с Челси.