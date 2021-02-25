Российский лыжник Александр Большунов отделался легким наказанием после хамской выходки на Кубке мира против финна Йони Мяки. Спортсмен должен заплатить штраф и получил условную дисквалификацию.

Международная федерация лыжного спорта вынесла наказание российскому спортсмену Александру Большунову. Такое решение выглядит довольно забавным после того, что совершил русский.

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Мизерное наказание

Лидер Кубка мира должен выплатить денежный штраф в 2 тысячи франков, а это 1,8 тысячи евро и пройти испытательный срок в пять гонок. В случае повторного нарушения Большунов будет автоматически дисквалифицирован лишь на две гонки.

Глава Федерации Елена Вальбе заявила, что российская сторона будет подавать апелляцию. Ранее сообщалось, что спортсмену мог грозить тюремный срок на три года.

Поступок Большунова: коротко

В финском Лахти на одном из этапов Кубка мира по лыжным перегонам Мяки Йони и Александр Большунов решали на финише судьбу "серебра" в эстафетной гонке. Финн удачно перекрыл коридор своему сопернику из России, не позволив ему поднять российскую сборную на второе место. Спортсмена из России разозлили такие действия финна, поэтому он решил отомстить сопернику. Но сделал это очень позорно.

Сначала Большунов пытался ударить соперника палкой перед линией финиша, а уже после ее пересечения намеренно со всей скорости влетел в Йони.

После этого эпизода результат сборной России в гонке был аннулирован. А на Большунова подали заявление в полицию. Российская сторона была полностью на стороне своего спортсмена. А сам Большунов пояснил, что не смог затормозить, поскольку у него сломалось крепление. Он хотел только поговорить с соперником и спросить, почему тот решил бороться "нечестно".

Отец Александра тоже поддержал своего сына и сделал громкое заявление: "Такое свинство терпеть нельзя и с ним нужно бороться".