Этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти навсегда запомнится диким поступком лидера сборной России Александра Большунова. Спортсмен нагло ударил соперника на трассе и после финиша.

Мужская эстафета подходила к своему логическому завершению, лыжники проводили свой последний круг, как произошло нечто недопустимое. Со знаком минус отличился спортсмен сборной России Александр Большунов, пишет 24 канал.

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Шок от лидера сборной России

За "серебро" в гонке соревновались россиянин и финский лыжник Йони Мяки. На последних метрах дистанции финн начал опережать своего соперника. Большунов увидел, что ему уже не догнать спортсмена из Финляндии, поэтому решил распустить руки прямо в финишном коридоре. Сбоку такая месть от Александра выглядела совсем позорно.

Он дважды попытался ударить Йони палкой, а затем намеренно на полной скорости врезался в него после финишной отметки, когда финн радовался второму месту с партнерами по команде. От удара Мяки упал на снег, спортсмены были шокированы таким поведением россиянина и не понимали, что происходит.

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Alexander Bolshunov et son équipe disqualifiée.

A suivre https://t.co/9RznZDzSeH

Nordic Focus Photo Agency pic.twitter.com/qvShdyQMLH — Nordic Magazine (@NordicMag) January 24, 2021

Интересно, что Большунов выиграл общий зачет Кубка мира и является одним из лидеров своей сборной. Поэтому такой поступок одного из ведущих лыжников недопустимый. За такое поведение россиянин получил дисквалификацию. Также он подставил всю команду. Результат сборной России был аннулирован.

The tackle in close up, he turns into Joni Mäki. Bulshunov changes his direction to really take Mäki down. pic.twitter.com/X5Jgsd8b0t — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

Россия уже отреагировала на такой поступок и аннулирование результата. Председатель Федерации Елена Вальбе заявила, что не видит в этом инциденте ничего серьезного: "Александр не бил соперника, он ударил по снегу. Сделали такой фурор, будто он соперника едва не убил. А въезд после финиша, то у него сдали нервы. Это эмоции, которые сложно контролировать".