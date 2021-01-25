В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног.

Отец четырехкратного вице-чемпиона мира по лыжным гонкам Большунова, считает, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой. Об этом Большунов-старший заявил в интервью агентству "Р-Спорт".

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Александр Большунов-старший уверен, что у финна слева была дорожка, но он начал смещение в сторону его сына, "столкнув его в рекламные щиты".

По словам мужчины, такое "свинство" терпеть нельзя и с ним нужно бороться.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне это негодяи – типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению", – сказал отец лыжника.

Важно. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Команды Финляндии и России боролись за второе место.

Видео скандального эпизода