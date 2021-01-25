У российского лыжника Александра Большунова могут начаться неприятности после его необдуманного поступка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Теперь его делом будет заниматься полиция.

Источник: MTV Uutiset

В полицию Финляндии поступили заявления от двух человек о действиях российского лыжника Александра Большунова. Они просят расследовать инцидент, в котором Большунов во время гонки ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, а после финиша врезался в группу финских спортсменов.

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Пока полиция рассматривает, есть ли в действиях Большунова признаки преступления, связанного с нападением на финна. Если полиция сделает вывод, что это так, будет начато предварительное расследование инцидента.

"Два человека через электронную систему обратились в полицию с запросом о расследовании этого инцидента. Их обращения были зарегистрированы в полицейском управлении Хяме. Следующие меры необходимы, если есть основания подозревать наличие преступления. Мы рассматриваем, есть ли здесь признаки нападения. В ближайшие недели станет ясно, начнется ли предварительное следствие", – рассказал представитель полиции финского региона Хяме Марти Хирвонен.