Російський лижник Олександр Большунов відбувся легким покарання після хамської витівки на Кубку світу проти фіна Йоні Мякі. Спортсмен повинен заплатити штраф та отримав умовну дискваліфікацію.

Міжнародна федерація лижного спорту винесла покарання російському спортсмену Олександру Большунову. Таке рішення виглядає доволі кумедним після того, що вчинив росіянин.

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Мізерне покарання

Лідер Кубка світу повинен виплатити грошовий штраф у 2 тисячі франків, а це 1,8 тисячі євро і пройти випробувальний термін у п'ять гонок. У разі повторного порушення Большунов буде автоматично дискваліфікований лише на дві гонки.

Голова Федерації Олена Вальбе заявила, що російська сторона буде подавати апеляцію. Раніше повідомлялось, що спортсмену міг загрожувати тюремний термін на три роки.

Вчинок Большунова: коротко

У фінському Лахті на одному з етапів Кубка світу з лижних перегон Мякі Йоні та Олександр Большунов вирішували на фініші долю "срібла" у естафетній гонці. Фін вдало перекрив коридор своєму супернику з Росії, не дозволивши йому підійняти російську збірну на друге місце. Спортсмена з Росії розлютили такі дії фіна, тому він вирішив помститись супернику. Але зробив це дуже ганебно.

Спершу Большунов намагався вдарити суперника палицею перед лінією фінішу, а вже після її перетину навмисно з усієї швидкості влетів у Йоні.

Після цього епізоду результат збірної Росії у гонці було анульовано. А на Большунова подали заяву у поліцію. Російська сторона була повністю на боці свого спортсмена. А сам Большунов пояснив , що не зміг загальмувати, оскільки у нього зламалося кріплення. Він хотів лише поговорити з суперником і запитати, чому той вирішив боротись "нечесно".

Батько Олександра теж підтримав свого сина та зробив гучну заяву: "Таке свинство терпіти не можна і з ним потрібно боротися".