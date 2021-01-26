Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов может получить тюремный срок за наглую выходку на дистанции Кубка мира. Спортсмену грозит 3 года тюрьмы.

Источник: "Матч ТВ"

Финский юрист Оскар Линдберг объяснил ситуацию, которая сложилась вокруг хамского поступка российского лыжника Александра Большунова и финна Йони Мяки.

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Что ждет Большунова?

После финиша россиянин повалил на землю соперника. По словам юриста, в финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Интересно, что все действия спортсменов, которые они сделали вне финишной линии, считаются, как те, которые произошли вне спортивного события. Поскольку Большунов толкнул Мяки уже после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовное наказание. За это Александру может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Вторым моментом в этом деле был инцидент в финишном коридоре. Когда российский лыжник пытался ударить Мяки из Финляндии палкой. Такой момент можно расценивать, как попытка причинить телесные повреждения сопернику. В Финляндии такой поступок является уголовным преступлением.

Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы,

– отметил Линдберг.

Интересно, что отец Большунова и легендарная российская лыжница Анфиса Резцова полностью оправдывают поступок россиянина. Они скидывают такие действия на эмоциональную составляющую Александра. Отец же заявил, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой. Большунов-старший уверен, что у соперника слева была свободная дорожка, но он начал смещение в сторону его сына и намеренно загородил путь Александру.

Из-за чего все началось?

На этапе в финском Лахти Йони Мяки и Александр Большунов решали на финише судьбу "серебра" в эстафетной гонке. Финн удачно перекрыл коридор своему сопернику, не позволив ему заехать на вторую ступеньку пьедестала. Спортсмена из России разозлили такие действия финна, поэтому он решил отомстить сопернику. Но сделал это очень позорно.

Он сначала пытался ударить соперника палкой перед линией финиша, а уже после ее пересечения намеренно со всей скорости влетел в Йони, который праздновал второе место с партнерами по команде.

После этого эпизода результат сборной России в гонке был аннулирован. А на Большунова подали заявление в полицию.