Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов назвал причину столкновения с финном Йони Мяки после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Источник: NRK.no

Спортсмен из РФ объяснил, что не смог затормозить, так как у него сломалось крепление. По словам Александра, он хотел только поговорить с соперником и спросить, почему тот решил играть "нечестно".

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Когда я пересекал финишную линию, то хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить,

– сказал Большунов.

"Я видел, что произошло до финиша, и не думаю, что Мяки вел "честную игру". Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю. Дисквалификация? Это решение жюри, с которым я согласен. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, я не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша", – подытожил он.

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