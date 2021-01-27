Просто хотел поговорить: россиянин Большунов объяснил, почему врезался в соперника после финиша
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов назвал причину столкновения с финном Йони Мяки после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Источник: NRK.no
Спортсмен из РФ объяснил, что не смог затормозить, так как у него сломалось крепление. По словам Александра, он хотел только поговорить с соперником и спросить, почему тот решил играть "нечестно".
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Когда я пересекал финишную линию, то хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить,
– сказал Большунов.
"Я видел, что произошло до финиша, и не думаю, что Мяки вел "честную игру". Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю. Дисквалификация? Это решение жюри, с которым я согласен. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, я не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша", – подытожил он.
Конфликт между Большуновым и Мяки: что известно
- Во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Финляндия и Россия вели борьбу за второе место. Финский лыжник Йони Мяки оказался первым на финишной прямой. Россиянин Александр Большунов, понимая, что не сможет обойти соперника, сначала дважды махнул палкой в сторону соперника. Но попал только один раз. А уже после финиша влетел в группу финских лыжников, которые праздновали свой успех.
- У Йони Мяки после удара опухла рука. Но обошлось без травм.
- Российскую сборную после этого инцидента дисквалифицировали. И отобрали бронзовые медали.
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