В 2023 году большинство международных федераций начало соблюдать рекомендаций Международного олимпийского комитета и возвращать российских спортсменов на соревнования. Представителям из страны-террористки, которые хотят снова выступать на международных турнирах, поставили условия, которые они должны выполнить, чтобы подтвердить свою "нейтральность".

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Очередной бред и обвинение от россиян

В частности, 5 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), которая долго держалась, также допустила к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Однако ее условия выглядят гораздо адекватнее, чем в большинстве федераций.

Теперь атлетам из враждебных стран разрешено соревноваться, но только в белой форме без оттенков, спортсмены должны отвечать антидопинговым требованиям, не должны были иметь никаких связей с армией или другими государственными силовыми органами. Также они не должны поддерживать войну в Украине.

На международные соревнования по водным видам спорта Россия и Беларусь получили квоту в одного "нейтрального" спортсмена и только в индивидуальном старте. В командных соревнованиях бан продолжен, поэтому на Олимпиаде в этом виде спорта точно не будет сборных стран-агрессорок.

Это очень не понравилось вице-президентке Федерации синхронного плавания России Ольге Павловой, которая является членом партии "Единая Россия". Ее понесло от таких условий, поэтому она обвинила МОК и его президента Томаса Баха в фашизме, а также прокомментировала наказание главного тренера сборной – Татьяны Покровской, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Покровская много лет на международной арене демонстрировала душу России, танцы на воде. Теперь она отстранена, потому что международное движение с Томасом Бахом погряз в коррупции, "проржавел", увяз в допинговых скандалах, это сегодня по сути уже фашистская организация. Люди из World Aquatics запретили россиянам даже право голоса, разговаривать в микст-зонах, давать интервью. На какие соревнования должны ехать наши спортсмены, если они должны пройти отбор, но половина команды просто ликвидирована,

– сказала Павлова.

Отметим, тренер сборной России считает, что ее команду отстранили от международных соревнований не из-за ужасной войны, которую развязала ее страна, а из-за мести, ведь на шести последних Олимпийских играх россияне триумфовали.

Интересно. Такие выпады в адрес МОК уже стали традицией от российских чиновников и политиков. Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований проявлением извращение и расизма. А виноваты, конечно, были англосаксы и НАТО. Поэтому еще одна представительница правящей партии Ирина Винер призвала своих спортсменов не ехать на Олимпиаду и предложила главным спортивным соревнованиям в мире свое импортозамещение.