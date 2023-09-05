За права российских атлетов очень переживает глава МОК Томас Бах. Для него права тамошних спортсменов гораздо важнее жизни украинцев.

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Абсурд россиян не имеет границ

Однако почти со 100-процентной уверенностью можно сказать, что в случае допуска атлетов из страны-террористки, они будут соревноваться без идентифицирующих элементов, таких как гимн и флаг. Это очень не нравится российским политикам, которые постоянно закидывают нарратив цивилизованному миру, что спорт вне политики, но всегда его используют в своих целях.

Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФГГ) Ирина Винер заявила о подготовке своей террористической страны к альтернативным Олимпийским играм, которые в России приказал провести кремлевский геополитик Владимир Путин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Член партии "Единая Россия" призвала российских атлетов не ехать на самый масштабный спортивный турнир 2024 года в Париже, а соревноваться в так называемых Играх дружбы, пропагандирующих "традиционные ценности" в отличие от Олимпиады в "безнравственной Европе".

Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна. Нужно сражаться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родились. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры изжили себя. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет "Кубок дружбы". Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявили, альтернатива появляется,

– сказала Винер.

Напомним, что в июле, МОК прислал приглашение на участие в ОИ-2024 в Париже 203 странам, среди которых не оказалось России и Беларуси. Это почти гарантирует отсутствие присутствия на соревнованиях опознавательной символики этих стран, но оставляет возможным участие спортсменов в нейтральном статусе.

Интересно. Для отбора на соревнования во Франции Россия пыталась заявить своих спортсменов на Азиатские игры-2023. но их и там постигла неудача, так что теперь "супергосударство" решило демонстративно заявить, что не очень-то ей и нужно.

Мы же полностью поддерживаем такие начинания по созданию параллельной реальности для своего населения еще и в спорте и желаем успеха. Уверены, что российские спортсмены в соревнованиях с соперниками из Эритреи, Беларуси и Северной Кореи смогут стать мультимедалистами и победителями турнира. Удачи!