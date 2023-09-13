16 сентября в столице Сербии Белграде начнется чемпионат мира-2023 по борьбе. Среди участников соревнований оказались три "нейтральных" атлета, которые были участниками пропагандистского митинга в "Лужниках", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Z-спортсмены на ЧМ-2023 по борьбе
Речь идет об Абдулрашиде Садулаеве, Зауре Угуеве и Заурбеке Сидакове. Все эти борцы принимали участие в митинге на стадионе "Лужники" 18 марта 2022 года. На этом шабаше отмечали годовщину аннексии Крыма и оправдывали агрессию России против Украины.
Кроме того, в прошлом году Садулаев принимал участие в открытии турнира по борьбе, посвященном утилизированным россиянам, воевавшим против украинцев. Все эти факты являются грубым нарушением правил Международного олимпийского комитета по статусу "нейтрального спортсмена".
В постановлении МОК ясно указано, что участие в провоенных митингах является основанием для недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. По всей вероятности, UWW "не заметила" нарушений в биографии трех персонажей из страны-агрессорки.
Садулаев, Угуев и Сидаков оказались в составе сборной России, которая будет выступать на ЧМ в нейтральном статусе.
Напомним, что в преддверии старта ЧМ-2023 Международная федерация борьбы проверила 235 борцов из России и Беларуси. Из этого количества только 26 были исключены из заявки.