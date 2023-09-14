У 2023 році більшість міжнародних федерацій почала дотримуватися рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та повертати російських спортсменів до змагань. Представникам із країни-терористки, які хочуть знову виступати на міжнародних турнірах поставили умови, які вони мають виконати, щоб підтвердити свою "нейтральність".

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Чергова маячня та звинувачення від росіян

Зокрема, 5 вересня стало відомо, що Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics), яка довго трималася, також допустила до змагань спортменів із Росії та Білорусі. Проте її умови виглядають набагато адекватніше, ніж у більшості федерацій.

Тепер атлетам із ворожих країн дозволено змагатися, але тільки у білій формі без відтінків, спортсмени мають відповідати антидопінговим вимогам, не повинні були мати жодних зв'язків із армією або іншими державними силовими органами. Також вони не повинні підтримувати війну в Україні.

На міжнародні змагання з водних видів спорту Росія та Білорусь отримали квоту в одного "нейтрального" спортсмена та лише в індивідуальному старті. У командних змаганнях бан продовжено, тому на Олімпіаді у цьому виді спорту точно не буде збірних країн-агресорок.

Це дуже не сподобалося віцепрезидентці Федерації синхронного плавання Росії Ользі Павловій, яка є членкинею партії "Єдіная Росія". ЇЇ понесло від таких умов, тому вона звинуватила МОК та його президента Томаса Баха у фашизмі, а також прокоментувала покарання головної тренерки збірної – Тетяни Покровської, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Покровська багато років на міжнародній арені демонструвала душу Росії, танці на воді. Тепер її відсторонено, тому що міжнародний рух з Томасом Бахом загруз у корупції, "проіржавів", ув'яз у допінгових скандалах, це сьогодні по суті вже фашистська організація. Люди із World Aquatics заборонили росіянам навіть право голосу, розмовляти у мікст-зонах, давати інтерв'ю. На які змагання мають їхати наші спортсмени, якщо вони мають пройти відбір, але половину команди просто ліквідовано,

– сказала Павлова.

Зазначимо, тренерка збірної Росії вважає, що її команду відсторонили від міжнародних змагань не через жахливу війну, яка розв'язала її країна, а через помсту, адже на шести останніх Олімпійських іграх росіяни тріумфували.

Цікаво. Такі випади на адресу МОК вже стали традицією від російських чиновників та політиків. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала відсторонення Росії від міжнародних змагань проявом збочення та расизму. А винні, звісно ж, були англосакси та НАТО. Тому ще одна представниця правлячої партії Ірина Вінер закликала своїх спортсменів не їхати на Олімпіаду та запропонувала головним спортивним змаганням у світі своє імпортозаміщення.