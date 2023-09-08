Иногда тамошние политики любят комментировать и события спорта, который, по их же словам, должен быть вне политики. Так, после абсурдного заявления запасного российского геополитика Дмитрия Медведева по поводу Ольги Харлан, своими взглядами о мировом спорте решила козырнуть и МИД России – Мария Захарова.

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Нарративы неизменны

Представительница страны-террористки высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и назвала это решение одним из проявлений "извращения с олимпийским движением". Конечно же, во всем, по ее мнению, виноваты англосаксы и НАТОвцы, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Захарова смешала в кучу все, что можно – от нацизма до извращения и политизации:

То, что англосаксы и другие НАТОвцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя. Сначала стали вводить неспортивные правила и требования. Затем заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировались. Далее начали вводить запреты на выступления спортсменов и команд под любыми вымышленными предлогами: от якобы применения допинга до несоответствия национальной принадлежности. Казалось, мы понимаем, чего они добиваются: хотят выдавить нас как сильнейших конкурентов. Но оказалось все гораздо хуже: им вообще не нужен нормальный спорт.

И это все при том, что вышел не один документальный фильм, в котором были бесспорные доказательства, что Россия намеренно накачивала своих спортсменов допингом и это была ее государственная программа.

Отметим, что ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о подготовке России к альтернативным Олимпийским играм и призвала местных спортсменов игнорировать соревнования в Париже. Все потому, что там пропагандируют нетрадиционные ценности и нужно будет соперничать с трансгендерами.

Справка. Что касается Олимпиады, то Томас Бах продолжает лоббировать интересы российских атлетов и собирается допустить их к самым престижным спортивным состязаниям в "нейтральном" статусе, однако окончательное решение еще не принято.