Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) вслед за другими многочисленными ассоциациями согласилась вернуть в соревнования представителей враждебных стран. Все они пошли на поводу у Международного олимпийского комитета. Перед спортсменами из России и Беларуси, желающими вновь выступать на международных турнирах, поставили жесткие рамки и условия.

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Жесткие условия, но это все равно ужасное решение

Во-первых, россияне и белорусы будут выступать исключительно в нейтральном статусе, а это без гимна и под белым флагом. Их форма должна быть белого цвета без других оттенков.

Для допуска к соревнованиям спортсмены должны будут также отвечать антидопинговым требованиям.

Эти "нейтральные" российские и белорусские атлеты не должны были иметь хотя бы какой-либо связи с российской армией (Вооруженных сил России или Беларуси) или других государственных силовых органов. Также они не должны поддерживать войну на Украине.

А теперь самое интересное. На международные соревнования по водным видам спорта Россия и Белоруссия сможет выставить только по одному "нейтральному" спортсмену и только в индивидуальном старте. В командных соревнованиях россияне и белорусы не будут участвовать.

World Aquatics не учитывает квалификационные результаты, которые спортсмены показали в отборе в своих враждебных странах.