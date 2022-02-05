Українські вболівальники тепло підтримували нашу збірну: з трибун лунала легендарна пісня "Путін ху*ло" та "Хто не скаче той москаль".
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Після матчу гравець України Євген Сірий зізнався, що ніколи ще не відчував такої підтримки. Однак у Росії не поділяють ту атмосферу, яку українські фанати створили на півфінальній грі в Амстердамі.
У Росії назвали українців провокаторами
Президент асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.
У нас були великі збори зі збірною, була нарада з УЄФА. Ми попереджали про провокації. Я вдячний хлопцям за те, що вони не відреагували на жодний крик. Хоча ми всі чули образливі заряди про Росію, збірну. Не хочеться їх повторювати. Але росіяни не здаються,
– заявив Алієв.
Голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов взагалі вимагає покарання для України.
"На жаль, очікування багатьох виправдалися: провокації відбулися. Хоча я сподівався, що все пройде без цього бруду. Провокатори все ж таки примчали... Сподіваюся, міжнародна федерація відреагує. Іноземні колеги мають відреагувати та покарати хуліганів. Приїхали знущатися – зрештою покарали своїх. Який сенс було це робити?", – сказав Свищов.
Коментатор Аркадій Бєлий після гри розповів, чому довелося використати інтершум у другому таймі.
"Я коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки. Це огидно, але до гравців все це не має жодного стосунку – ніякого хамства на полі не було. Мені соромно за збірну України у цьому сенсі. Найжахливіше, що це може вдарити по Україні. УЄФА це просто так не залишить", – резюмував Бєлий.
Україна поступилася Росії
- Збірна України вперше за 17 років вийшла до півфіналу Євро й мала шанс вперше з 2003-го зіграти у фіналі. Та "синьо-жовті" програли Росії.
- Українці пропустили випадковий гол на початку гри й не змогли забити рятівний пенальті наприкінці зустрічі.
- Попри поразку фанати та президент Володимир Зеленський підтримали гравців збірної України та подякували за шалені емоції.
- Чемпіонат Європи ще не закінчився для України. Уже 6-го лютого команда Олександра Косенка зіграє за "бронзу" проти Іспанії. Початок гри о 15:30.