Українські вболівальники тепло підтримували нашу збірну: з трибун лунала легендарна пісня "Путін ху*ло" та "Хто не скаче той москаль".

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Після матчу гравець України Євген Сірий зізнався, що ніколи ще не відчував такої підтримки. Однак у Росії не поділяють ту атмосферу, яку українські фанати створили на півфінальній грі в Амстердамі.

У Росії назвали українців провокаторами

Президент асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.

У нас були великі збори зі збірною, була нарада з УЄФА. Ми попереджали про провокації. Я вдячний хлопцям за те, що вони не відреагували на жодний крик. Хоча ми всі чули образливі заряди про Росію, збірну. Не хочеться їх повторювати. Але росіяни не здаються,

– заявив Алієв.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов взагалі вимагає покарання для України.

"На жаль, очікування багатьох виправдалися: провокації відбулися. Хоча я сподівався, що все пройде без цього бруду. Провокатори все ж таки примчали... Сподіваюся, міжнародна федерація відреагує. Іноземні колеги мають відреагувати та покарати хуліганів. Приїхали знущатися – зрештою покарали своїх. Який сенс було це робити?", – сказав Свищов.

До уваги. У Росії під час матчу після відомої кричалки українців про Путіна увімкнули інтершум на телебаченні.

Коментатор Аркадій Бєлий після гри розповів, чому довелося використати інтершум у другому таймі.

"Я коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки. Це огидно, але до гравців все це не має жодного стосунку – ніякого хамства на полі не було. Мені соромно за збірну України у цьому сенсі. Найжахливіше, що це може вдарити по Україні. УЄФА це просто так не залишить", – резюмував Бєлий.

Україна поступилася Росії