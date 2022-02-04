Второй встречи с Португалией не будет

Безумный по драматизму полуфинал Евро-2022 выдали Португалия и Испания. Последние повели с комфортным счетом 0:2. С таким результатом закончился первый тайм, сообщает 24 канал.

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А вот во второй 20-минутке все перевернулось с ног на голову. Забивали исключительно португальские футзалисты. Гол Коэлью и дубль Зики, который принес победу Португалии над Украиной (1:0) в групповой стадии турнира, сделали счет 3:2.

Португалия снова стала сильнее соперника и вышла в финал Евро-2022. В решающем матче португальцы попытаются отомстить России за победу над Украиной (2:3).

Подопечных Александра Косенко ждет сложнейший экзамен в борьбе за 3-е место – игра против Испании. Второго противостояния против португальцев не будет.

Внимание. Финал и поединок за 3 место состоятся 6 февраля.