Глава государства подчеркнул, что Украина ждала полуфинала футзального Евро аж на протяжении 17 лет. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем твиттере.

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Зеленский поблагодарил "сине-желтых"

Президент высоко оценил игру нашей сборной. Хотя спортсменам и не удалось одержать победу, они продемонстрировали сильную игру.

Ребята, спасибо за характер и классную игру! Верим – путь к финалу будет значительно короче. Вы – наши герои! Слава Украине,

– написал Зеленский.

Последний раз украинцы играли в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в 2005 году. Тогда сборная заняла третье место В 2022 году команда прервала серию из пяти подряд вылетов в четвертьфинале.

Основное о матче Украина-Россия на Евро-2022

Матч в Амстердаме начался для украинцев не слишком удачно. За первые 15 минут первого тайма наша сборная пропустила 2 гола от россиян.

Уже на 16-й минуте отставание удалось сократить до 1:2. Футзалист Евгений Серый исполнил дальний удар левой в угол ворот соперника.

Во втором тайме россияне забили третий гол. За 5 минут до конца матча украинцы забили еще один мяч, но не успели сравнять счет.

Обратите внимание! Теперь украинская сборная сыграет на Евро-2022 в матче за третье место. Будущий соперник "сине-желтых" определится уже 4 февраля.