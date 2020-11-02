35-річний португальський нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився забитим голом у поєдинку 6-го туру чемпіонату Італії проти "Спеції" – 4:1.

Гості відкрили рахунок на 14-й хвилині. Автором забитого м'яча став Альваро Мората. Однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку, пише 24 канал.

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На 56-й хвилині у складі "старої синьйори" на поле вийшов португальський форвард Кріштіану Роналду, який декількома днями раніше вилікувався від коронавірусу. І всього через три хвилини з передачі Морати він вразив ворота "Спеції".

На 67-й хвилині Адрієн Рабьо забив третій м'яч гостей. Крапку в матчі поставив той же Роналду, який реалізував на 76-й хвилині пенальті.

Спеція – Ювентус відеоогляд матчу

Цікаво, що Роналду оформив другий дубль у своїй кар'єрі, після виходу на заміну – перший був у 2006-му році в футболці "Манчестер Юнайтед" в матчі проти "Вігана".

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