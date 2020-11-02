Роналду тріумфально повернувся після карантину, оформивши дубль за "Ювентус": відео
35-річний португальський нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився забитим голом у поєдинку 6-го туру чемпіонату Італії проти "Спеції" – 4:1.
Гості відкрили рахунок на 14-й хвилині. Автором забитого м'яча став Альваро Мората. Однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку, пише 24 канал.
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На 56-й хвилині у складі "старої синьйори" на поле вийшов португальський форвард Кріштіану Роналду, який декількома днями раніше вилікувався від коронавірусу. І всього через три хвилини з передачі Морати він вразив ворота "Спеції".
На 67-й хвилині Адрієн Рабьо забив третій м'яч гостей. Крапку в матчі поставив той же Роналду, який реалізував на 76-й хвилині пенальті.
Спеція – Ювентус відеоогляд матчу
Цікаво, що Роналду оформив другий дубль у своїй кар'єрі, після виходу на заміну – перший був у 2006-му році в футболці "Манчестер Юнайтед" в матчі проти "Вігана".
Коронавірус у Роналду: головне
- Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус, коли перебував у розташуванні збірної Португалії. Через це він пропустив останній матч своєї команди.
- Після цього гравець відправився на самоізоляцію. І навіть змінив зачіску.
- Однак три наступні тестування у футболіста теж були позитивними. Відтак він пропустив два матчі чемпіонату Італії та дві ігри в Лізі чемпіонів – проти "Динамо" в Києві та "Барселони" в Турині.
- Через зараження коронавірусу італійська влада розпочала розслідування проти Роналду.
- Справи без Роналду в "Ювентуса" пішли не найкращим чином. Команда змогла виграти лише один матч – проти "Динамо". В Серії A туринці двічі зіграли внічию – проти "Кротоне" та "Верони".
- Найбільше відсутність Роналду для "Ювентуса" відчулася в матчі проти "Барселони". Це мало бути протистояння Роналду – Мессі. Але воно пройшло без португальця. І "Барселона" впевнено перемогла. Один з голів забив саме Мессі.
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