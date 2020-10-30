Кріштіану Роналду здав черговий тест на коронавірус. Цього разу результат тестування гравця "Ювентуса" виявився негативним.

Про офіційні результати тестування повідомляє "Ювентус".

До теми: Повна фігня: Роналду жорстко розкритикував тестування на коронавірус

У повідомленні вказано, що негативний тест Роналду отримав на 19-й день свого перебування на самоізоляції. Тож тепер вона закінчена, і гравець може приступити до тренувань.

Коронавірус у Роналду: головне