Полная фигня: Роналду жестко раскритиковал тестирование на коронавирус
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в сети поделился своими эмоциями по поводу того, что как минимум трижды сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
В инстаграме португальский футболист написал, что чувствует себя здоровым, и пожелал удачи своей команде в матче второго тура Лиги чемпионов против "Барселоны".
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Через несколько минут Криштиану оставил еще один комментарий, написав: "ПЦР – полная фигня". Позже он удалил это сообщение.
Коронавирус у Роналду: что известно
- Криштиану Роналду впервые сдал положительный тест на коронавирус при пребывании в расположении сборной Португалии 13 октября.
- Из-за этого он не сыграл за свою команду 14 октября против Швеции матч Лиги наций.
- Роналду отправили на карантин. Поэтому он пропустил матч "Ювентуса" в чемпионате Италии против "Кротоне". Его команда не сумела обыграть аутсайдера чемпионата.
- Португалец не отправился с "Ювентусом" и в Киев на матч Лиги чемпионов против "Динамо". Однако на этот раз итальянский клуб сумел одержать победу – во втором тайме Мората отметился дублем.
- Роналду, кроме матча против "Барселоны" в Турине.
- 25 октября результат третьего теста португальца оказался положительным.
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