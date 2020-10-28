Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в сети поделился своими эмоциями по поводу того, что как минимум трижды сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

В инстаграме португальский футболист написал, что чувствует себя здоровым, и пожелал удачи своей команде в матче второго тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

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Через несколько минут Криштиану оставил еще один комментарий, написав: "ПЦР – полная фигня". Позже он удалил это сообщение.

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