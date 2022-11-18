Роналду отказался от космических 305 миллионов фунтов стерлингов ради карьеры в Европе

Летом 2021 года карьера Криштиану Роналду могла сложиться совсем по-другому. Нападающий имел предложение из Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль хотел переманить в свою команду звездного нападающего сборной Португалии. Клуб хотел сделать Роналду самым оплачиваемым футболистом планеты.

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За два сезона клуб из Саудовской Аравии предлагал заплатить Криштиану заоблачные 305 миллионов фунтов стерлингов.

Однако португалец не повел себя на деньги, а выбрал карьеру. Футболист не раз заявлял, что хотел продолжить свои выступления в Европе.

Это верно. Да, это правда. Было нелегко отказаться от этого предложения, но я думал, что я счастлив в Манчестер Юнайтед. Я думал, что я еще способен забить много голов и помочь команде,

– сказал Роналду.

Как оказалось, переход в Манчестер Юнайтед тоже не стал успешным.

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