В преддверии приезда футболистов в расположение сборной Португалии Криштиану Роналду дал одиозное интервью Пирсу Моргану. Во время разговора нападающий рассказал о его проблемах на клубном уровне.
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Похоже, что Роналду договорился
Он обвинил Манчестер Юнайтед в измене и заявил, что "красные дьяволы" пытаются его удалить из команды. Также Роналду рассказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Гага, так же относящегося к нему.
Такое интервью сильно разозлило не только персонал, тренеров Юнайтед, но и самих футболистов. Последствия скандального интервью уже выливаются в Роналду.
Бруно Фернандеш, являющийся одноклубником Криштиану в МЮ, холодно поздоровался с форвардом по приезду в расположение сборной Португалии.
Фернандеш сказал партнеру по команде, после чего лицо Роналду кардинально изменилось в эмоциях. Похоже, он понял, почему так неприветливо Бруну с ним поздоровался.
Поздравления Фернандеша и Роналду в сборной: смотрите видео
Интересно, что Роналду уже давно всеми своими действиями показывает, что хочет покинуть манчестерский клуб. Криштиану не подает руку главному тренеру, не подходит к фанатской трибуне, отказываться выходить на замену и даже позволяет себе покидать стадион еще до финального свистка поединка.