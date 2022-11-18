Аль-Хіляль хотів переманити у свою команду зіркового нападника збірної Португалії. Клуб хотів зробити Роналду найоплачуванішим футболістом планети.

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Роналду назвав причину відмови

За два сезони клуб із Саудівської Аравії пропонував заплатити Кріштіану захмарні 305 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак португалець не повівся на гроші, а обрав кар'єру. Футболіст неодноразово заявляв, що хотів продовжити свої виступи у Європі.

Це правда. Так, це правда. Було нелегко відмовитися від цієї пропозиції, але я думав, що я щасливий у Манчестер Юнайтед. Я думав, що я ще здатний забити багато голів і допомогти команді,

– сказав Роналду.

Як виявилось, що перехід у Манчестер Юнайтед теж не став успішним.

Повернення в МЮ став не найкращим варіантом