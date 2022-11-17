На днях Роналду дал откровенное и одновременно скандальное интервью Пирсу Моргану. Футболист сборной Португалии и Манчестер Юнайтед рассказал о своем возвращении в Манчестер, которое могло не состояться.

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Роналду: Я удивился, что они очень усиленно пытались меня подписать.

Криштиану назвал ключевого человека, который убедил его снова надеть футболку "красных дьяволов". Им стал бывший тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

Если бы не он, Роналду мог бы сейчас играть за другой футбольный гранд Манчестера – Сити.

Я был близок к переходу в Манчестер Сити в 2021 году. Я был удивлен, что они очень сильно пытались меня подписать. Но мое сердце, моя история с Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. Мое сердце говорило громко на тот момент,

– сказал португальский нападающий.

Возможно, возвращение Роналду в МЮ было ошибкой. Ведь только спустя год контракта появились первые скандалы и проблемы. В интервью Криштиану обвинил манчестерский клуб в том, что "красные дьяволы" пытаются удалить его из команды.

Перед этим разговором португалец позволял себе не давить руку главному тренеру МЮ Эрику тен Гагу, не благодарить фанат команды и даже покидать стадион еще до финального свистка матча. Звездный футболист всеми своими действиями сам показывал, что хочет покинуть МЮ. Но в интервью обвинил клуб.

Такие заявления Роналду уже сказались на его отношениях с одноклубниками. Бруну Фернандеш холодно поздоровался с нападающим по приезду в сборную Португалии, которая готовится к ЧМ-2022.

К слову. Контракт Роналду с МЮ рассчитан до 30 июня 2023 года. В новом сезоне отыграл 16 матчей, в которых забил всего 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Похоже, что с такими темпами Криштиану досрочно покинет английский клуб, наставник уже заявил, что после такого интервью португальцу не место в команде.