Все вокруг намекает на прощание с Роналду. Сначала СМИ сообщили, что главный тренер Эрик Тен Гаг заявил, что Криштиану больше не выйдет на футбольное поле в футболке МЮ. Теперь с фасада стадиона "Олд Траффорд" сняли плакат с португальским нападающим, пишет 24 канал.

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Может быть, Манчестер уже прощается с Роналду.

Также звездного нападающего удалили из командного чата в WhatsApp.



Баннер с Роналду сняли с фасада "Олд Траффорд" / Фото с твиттера Stretford Paddock

И это все не только после провокационного поведения Роналду, позволяющего себе не подавать руку тренеру, не подходить к фанатской трибуне после матча, но даже ехать со стадиона еще до финального свистка об окончании поединка.

Не так давно Криштиану дал скандальное интервью, в котором во всем обвинил Манчестер Юнайтед. Вроде бы в клубе делают все возможное, чтобы выпереть его из команды. Также форвард отметил, что не уважает главного тренера.

Такой разговор уже вылился на футболиста. Бруну Фернандеш, одноклубник португальца в МЮ, холодно поздоровался с Криштианом, когда прибыл в расположение сборной Португалии.

Похоже, что в зимнее трансферное окно португалец сменит клуб. Роналду не спешит вешать бутсы на гвоздь, ведь хочет поиграть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов.

Но впереди у Роналду выступления за сборную Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

К слову. Контракт Роналда с МЮ рассчитан до конца июня 2023 года. А вернулся Криштиану в "красные дьяволы" летом 202-го. В сезоне-2022/2023 нападающий отыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.