Португальский форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в преддверии поездки на ЧМ-2022 дал сенсационное интервью, в котором рассказал о своих проблемах в клубе.
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Измена Манчестер Юнайтед
По мнению звезды мирового футбола, его возвращение в клуб произошло не таким, как он себе представлял. Причина этого – люди в клубе не хотели видеть его в составе команды.
"Манчестер Юнайтед предал меня. Я чувствую себя белой вороной. В клубе пытались вытеснить меня. Не только тренер, но и некоторые игроки не хотят видеть меня в команде.
В Юнайтед не хотели, чтобы я играл за команду не только в этом сезоне, но и в прошлом", – заявил Роналду.
"Я не уважаю Тен Хага"
Получил на орехи от Роналду наставник МЮ Эрик Тэн Хаг.
Я не уважаю Тэн Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не уважаете меня, я никогда не буду уважать вас,
– сказал Роналду.
Понятно, что после таких заявлений обратной дороги у Роналду не осталось. Очевидно, что после чемпионата мира в Катаре португалец продолжит сезон в новой команде.