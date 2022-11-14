Португальский форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в преддверии поездки на ЧМ-2022 дал сенсационное интервью, в котором рассказал о своих проблемах в клубе.

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Измена Манчестер Юнайтед

По мнению звезды мирового футбола, его возвращение в клуб произошло не таким, как он себе представлял. Причина этого – люди в клубе не хотели видеть его в составе команды.

"Манчестер Юнайтед предал меня. Я чувствую себя белой вороной. В клубе пытались вытеснить меня. Не только тренер, но и некоторые игроки не хотят видеть меня в команде.

В Юнайтед не хотели, чтобы я играл за команду не только в этом сезоне, но и в прошлом", – заявил Роналду.

"Я не уважаю Тен Хага"

Получил на орехи от Роналду наставник МЮ Эрик Тэн Хаг.

Я не уважаю Тэн Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не уважаете меня, я никогда не буду уважать вас,

– сказал Роналду.

Понятно, что после таких заявлений обратной дороги у Роналду не осталось. Очевидно, что после чемпионата мира в Катаре португалец продолжит сезон в новой команде.

Справка. В конце лета 2021 года Роналду вернулся в МЮ. Контракт португальца с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне Криштиану провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Последний матч за "красных дьяволов" CR7 сыграл 6 ноября против Астон Виллы (1:3). В поединке 16-го тура против Фулгема (2:1) форварда не было даже в запасе.