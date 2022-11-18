Аль-Хиляль хотел переманить в свою команду звездного нападающего сборной Португалии. Клуб хотел сделать Роналду самым оплачиваемым футболистом планеты.
Роналду мог перейти в МанСити: трансфер сорвал легендарный Алекс Фергюсон
Роналду назвал причину отказа
За два сезона клуб из Саудовской Аравии предлагал заплатить Криштиану заоблачные 305 миллионов фунтов стерлингов.
Однако португалец не повел себя на деньги, а выбрал карьеру. Футболист не раз заявлял, что хотел продолжить свои выступления в Европе.
Это верно. Да, это правда. Было нелегко отказаться от этого предложения, но я думал, что я счастлив в Манчестер Юнайтед. Я думал, что я еще способен забить много голов и помочь команде,
– сказал Роналду.
Как оказалось, переход в Манчестер Юнайтед тоже не стал успешным.
Возвращение в МЮ стало не лучшим вариантом
- В конце лета 2021 года Роналду вернулся в Манчестер из туринского Ювентуса. Криштиану подписал контракт до конца июня 2023 года.
- Однако уже давно всеми своими действиями показывает. что хочет покинуть команду ради выступлений в Лиге чемпионов. Португалец позволяет себе не подавать руку главному тренеру, не подходить к фанатской трибуне и даже покидать стадион еще до финального свистка поединка.
- Роналду объяснил свое поведение тем, что МЮ делает все, чтобы выпереть его из команды, а наставник Эрик Тен Гаг с неуважением относится к футболисту. Его скандальное интервью уже повлияло на нападающего. МЮ оштрафовал футболиста, а тренер заявил, что больше не выпустит Роналду на футбольное поле. Одноклубник Бруну Фернандеш холодно поздоровался с Криштианом по приезду в расположение сборной Португалии.
- С фасада "Олд Траффорд" уже сняли плакат с Роналду.