Роналду дал скандальное интервью, где подверг сокрушительной критике систему работы Манчестер Юнайтед, игроков в клубе и главного тренера команды Эрика тен Хага. При этом последнему досталось больше всего, ведь Роналду прямо заявил, что не уважает его.

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В Манчестере Юнайтед отреагировали после высказываний Роналду. Но пока ограничились лишь обычными фразами.

"Манчестер Юнайтед отмечает резонанс в СМИ относительно интервью Криштиану Роналду. Клуб рассмотрит свой ответ после установления всех фактов. Мы сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и продлении импульса, веры и единства, которые развиваются среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков", – говорится в заявлении клуба.

Хотя британские СМИ представляют другую информацию. Издание Metro пишет, что Роналду оштрафуют на миллион фунтов стерлингов за это интервью. Это размер зарплаты игрока за три недели.

При этом это не первое подобное наказание Роналду. Его уже штрафовали, когда он досрочно покинул скамью для запасных в матче против Тоттенхэма, отказавшись выходить на смену. Тогда он также был отстранен от тренировок с главной командой.