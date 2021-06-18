Хорошие новости от Эриксена
Футболист пробыл в больнице 6 дней. А в четверг, 17 июня, перенес операцию. Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор, который будет стимулировать работу его сердца.
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Датчанин согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Ранее британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, работавший с Кристианом Эриксеном в лондонском Тоттенхэме, заявил, что вряд ли игрок сможет продолжить профессиональную карьеру. Напомним, что футболист выступает за миланский Интер.
Полузащитник даже успел посетить партнеров в сборной. Кристиан обратился к болельщикам национальной команды и заверил, что будет поддерживать своих партнеров по команде в поединке против России. После этого Эриксен отправится домой к семье.
У Эриксена остановилось сердце во время матча: главное
- В конце первого тайма поединка Евро-2020 Дания – Финляндия Эриксен неожиданно потерял сознание. Капитан Дании Симон Кьяер первым увидел падение партнера по команде и мгновенно оказывал помощь футболисту.
- После этого на футбольное поле выбежали медики и возлюбленная игрока. Другие футболисты Дании сделали круг вокруг Эриксена. Все для того, чтобы эпизод не попал в объективы трансляторов встречи и фотографов.
- Кристиан покидал поле на носилках, у него были открыты глаза. Хотя это не было позитивным сигналом. Игрока сразу госпитализировали в ближайший госпиталь, где продолжили спасать жизни футболисту. Оттуда поступили положительные новости, что состояние Эриксена стабильное. Врачи пока не нашли причины остановки сердца полузащитника. Проблем с сердцем до этого у Кристиана не было.
- Врач сборной Дании сообщил, что Эриксен пережил остановку сердца. Футболиста "вернули" после одного разряда дефибриллятора. Матч Дания – Финляндия решили доиграть в тот же день по просьбе самого Эриксена. Финляндия одержала минимальную победу.
- 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам из больничной палаты.