Хорошие новости от Эриксена

Футболист пробыл в больнице 6 дней. А в четверг, 17 июня, перенес операцию. Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор, который будет стимулировать работу его сердца.

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Датчанин согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Ранее британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, работавший с Кристианом Эриксеном в лондонском Тоттенхэме, заявил, что вряд ли игрок сможет продолжить профессиональную карьеру. Напомним, что футболист выступает за миланский Интер.

Полузащитник даже успел посетить партнеров в сборной. Кристиан обратился к болельщикам национальной команды и заверил, что будет поддерживать своих партнеров по команде в поединке против России. После этого Эриксен отправится домой к семье.

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