На спасение Кристиана Эриксена сразу бросились партнеры по команде и медики. Врачи прямо на поле боролись за его жизнь, проводя непрямой массаж сердца с помощью дефибриллятора.
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Впоследствии футболиста все же удалось привести в чувство. Хавбека вынесли на носилках в подтрибунное помещение и госпитализировали. В медучреждении состояние датчанина стабилизировалось – он самостоятельно дышал и мог разговаривать.
Эриксен вероятно закончит карьеру
Британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном в лондонском "Тоттенхэме" заявил, что вряд ли игрок сможет продолжить профессиональную карьеру.
Хорошо, что он находится в сознании и может разговаривать. Это страшно говорить, но Кристиан умер на несколько минут. Готовы ли будут медики клуба и сборной рискнуть и взять на себя ответственность и допустить его к игре? Очевидно, нет. Ему повезло, что выжил,
– добавил врач.
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Матч Дания – Финляндия: коротко
- Первый поединок в группе B чемпионата Европы между Данией и Финляндией был приостановлен из-за страшного эпизода с Кристианом Эриксеном.
- Под занавес первого тайма лидер датской сборной без столкновений упал на газон – у него остановилось сердце. Медики провели реанимацию и привели футболиста в чувства.
- Судья матча увел команды с поля и судьба встречи оставалась неизвестной больше часа. Однако игроки обратились с просьбой завершить противостояние и в УЕФА приняли решение доиграть поединок 12 июня.
Весь второй тайм сборная Дания владела инициативой и создала огромное количество голевых эпизодов, но не смогла забить гол. Вместе с тем финны, воспользовавшись едва ли не единственным моментом, распечатали ворота соперников и выиграли 1:0.